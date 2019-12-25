Возле здания Генштаба вооружённых сил пройдут пикеты в поддержку Руслана Шаведдинова

Либертарианская партия России сегодня с 17 часов организует одиночные пикеты около здания Генштаба вооружённых сил РФ в поддержку сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, которого отправили служить в армию на архипелаг Новая Земля, сообщил в Twitter пресс-секретарь московского отделения ЛПР Александр Гуд.

«Ситуация с похищением и принудительной отправкой на срочную службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова просто возмутительна», — также написал Гуд.

Напомним, 29 октября Руслан Шаведдинов подал иск в Савёловский районный суд Москвы против призывной комиссии муниципального округа Аэропорт и ФКУ «Военный комиссариат Москвы». Шаведдинов просил суд признать незаконным призыв на военную службу, но, как следует из картотеки на сайте суда, в удовлетворении искового заявления сотруднику ФБК было отказано. Не удовлетворил исковые требования Шаведдинова и Московский городской суд.

«18 декабря решение Мосгорсуда вступило в законную силу, но 17 декабря Руслан [Шаведдинов] вновь подал иск в Савёловский районный суд об оспаривании того же решения, но по иным основания. Закон это не запрещает. Поэтому призыв в армию до того, как все судебные решения вступят в законную силу, не имеет законных оснований», — считает адвокат Аркадий Чаплыгин.

Вечером 23 декабря в квартире Руслана Шаведдинова прошёл обыск, а на следующий день в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщили, что их сотрудник находится на архипелаге Новая Земля, где он будет служить в армии. В ФБК назвали такую срочную отправку Шаведдинова на службу похищением. Между тем заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил ТАСС, что всё было сделано законно: согласно заявлению комиссариата, Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, а место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования. Замкомиссара пояснил, что 28 октября 2019 года сотрудник ФБК приехал в военный комиссариат, где в присутствии своего адвоката «прошёл призывные мероприятия и медицинское освидетельствование, по результатам которого он признан годным к прохождению военной службы по призыву», и в тот же день представители призывной комиссии столичного района Аэропорт вручили Шаведдинову повестку к отправке к месту прохождения военной службы.