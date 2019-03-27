Возбуждено два новых уголовных дела о пытках в ярославской колонии

Следственный комитет по Ярославской области возбудил два новых уголовных дела о пытках в исправительной колонии № 1, со ссылкой на правозащитный фонд «Общественный вердикт» пишет «Новая газета».

Расследование было начато после того, как издание опубликовало видеозаписи издевательств над заключёнными в ИК-1, переданные «Общественным вердиктом».

В отношении бывших и действующих сотрудников ярославской ИК-1 уже расследуется уголовное дело, его возбудили после того, как летом «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видео издевательств над заключёнными в этой колонии. СКР возбудил в отношении 15 сотрудников ФСИН дело о превышении должностных полномочий. В конце февраля были задержаны бывший врио начальника исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов.