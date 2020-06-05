ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Эпидемия коронавируса в России достигла плато, однако при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, заявила РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», — заявила она.

Она добавила, что одной из эффективных мер остаётся соблюдение социальной дистанции. На вопрос, как соблюсти её при проведении массовых мероприятий, например во время парада Победы в Москве 24 июня, она ответила: «Мы не говорим, что этого (проводить парад) делать нельзя».

«Необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса», — отметила представительница ВОЗ.

В России за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заражения коронавирусом и 144 летальных исхода, 8057 человек были выписаны из больниц. Общее число заболевших достигло 449,8 тысячи, умерших — 5,5 тысячи, выздоровевших — 212,6 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».