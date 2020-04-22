ВОЗ рекомендовала отменить футбольные турниры до 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить проведение всех международных турниров до конца 2021 года, пишет бразильский журнал Placar.

По данным издания, подобную рекомендацию ВОЗ озвучила на прошлой неделе в ходе видеоконференции с участием УЕФА и представителей ведущих европейских клубов. Организация мотивировала свою рекомендацию риском возникновения новой волны распространения коронавирусной инфекции в 2021 году. Отмечается, что в ходе видеоконференции стороны не пришли к единому мнению. При этом не уточняется, относится ли рекомендация ВОЗ к матчам национальных сборных или к турнирам с участием клубов.

Накануне УЕФА рекомендовал всем ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных первенств и кубков нынешнего сезона, а также допустил наличие особых случаев с досрочным завершением сезона в ряде стран.

Российская премьер-лига (РПЛ) наметила рестарт чемпионата страны с середины июня по середину июля, оставшиеся матчи первенства могут пройти без зрителей. После 22 туров таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. «Локомотив» и «Краснодар» отстают от петербургского клуба на девять баллов.

На 22 апреля в России подтверждены 57999 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Суточный прирост составил 5236 человек в 78 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».