ВОЗ прогнозирует возможность новой волны коронавируса

В некоторых европейских странах после частичного снятия ограничений снова растёт количество заболевших, со ссылкой на AFP пишет РБК.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге считает, что новая волна эпидемии способна поставить систему здравоохранения Европы на грань кризиса.

«30 стран столкнулись с увеличением числа выявленных случаев коронавируса в последние две недели. В 11 из этих стран ускорение темпов распространения инфекции привело к возрождению [болезни]. Если оставить это без внимания, оно может вновь подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти», — сказал он.

В России число заражённых коронавирусом превысило 613 тысяч человек. За последние сутки в стране выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».