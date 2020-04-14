ВОЗ оценила влияние вакцины БЦЖ на возможность заразиться коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения не имеет доказательств, что противотуберкулёзная вакцина БЦЖ (бацилла Кальмета — Герена) может защитить от коронавируса, поэтому она не рекомендована для профилактики коронавируса, говорится в сообщении организации.

В ВОЗ рассказали, что сейчас проводятся два клинических испытания, посвящённые исследованию корреляции БЦЖ и заболеваемости коронавирусом. ВОЗ проведёт оценку доказательств, когда они будут доступны. При этом в организации подтверждают, что эксперименты на животных и людях подтвердили, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему, однако этот эффект до конца не изучен, а его клиническая значимость неизвестна.

Также ВОЗ приводит три рукописи исследований, размещённых в интернете до рецензирования, в которых авторы сравнили частоту случаев коронавируса в странах, использующих и не использующих БЦЖ. Согласно им, в страны, в которых обычно ставили эту вакцину новорождённым, меньше зарегистрированных случаев коронавируса. Однако ВОЗ отмечает, что эти исследования предвзяты как с точки зрения демографии, так и тестирования на коронавирус в стране.

Напомним, ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус заявил, что БЦЖ создает определённый иммунный фон в организме человека, и предположил, что это может защитить россиян от коронавируса.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».