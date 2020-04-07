Эпидемиологи оценили влияние прививки от туберкулёза на заболеваемость коронавирусом

Эпидемиологи из Техасского университета (США) пришли к выводу, что в странах с программами вакцинации от туберкулёза уровень заболеваемости коронавирусом в десять раз ниже по сравнению с государствами, где такие программы не проводятся, со ссылкой на исследование специалистов сообщает издание The Irish Times.

Учёные сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и наличие программы вакцинации от туберкулёза в 178 странах — оказалось, что за две недели заболеваемость коронавирусом составила 38 человек на 1 млн в странах, где ставят прививки от туберкулёза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 человек на 1 млн. При этом уровень смертности составил 4,28 на 1 млн в странах, где прививают от туберкулёза, и 40 на 1 млн в странах без таких программ.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус оценил эффективность вакцинации от туберкулёза в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что у врачей есть научные данные, что прививки от туберкулёза создают определённый иммунный фон в организме человека, происходит активация иммунной системы. Мазус предположил, что распространение коронавируса в России будет ниже, чем в европейских странах, потому что в РФ делают прививки от туберкулёза.

В России официально подтверждены 6,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 47 человек. До конца апреля в регионах объявлен нерабочий режим, режимы самоизоляции введены в большинстве регионов страны, власти обязали граждан оставаться дома. Россиянам запрещается покидать свои дома, за исключением неотложных поводов: похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».