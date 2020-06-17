ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала научным прорывом исследования учёных из Оксфордского университета о применении стероида дексаметазона в лечении коронавируса — препарат на треть снижает смертность среди пациентов с тяжёлым течением болезни, сообщает пресс-служба организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что дексаметазон — первый препарат, который показал снижение смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется искусственная вентиляция лёгких. Исследование показало, что стероид снижает риск смерти для пациентов на ИВЛ на 35%, а пациентов на кислородном лечении — на 20%.

Дексаметазон — противовоспалительный препарат стероидного типа. Исследование о его эффективности при лечении коронавирусной инфекции проводилось в Оксфорде, и по итогам научной работы британское правительство одобрило его использование при лечении заразившихся коронавирусом. В сообщении ВОЗ говорится, что стероид используется врачами с 1960-х годов, в том числе для лечения некоторых видов рака. С 1977 года препарат включён в перечень основных лекарственных средств ВОЗ, он не запатентован и продаётся по доступным ценам в большинстве стран — например, в Великобритании его упаковка стоит около пяти фунтов (около 430 рублей).

В России дексаметазон также включён в перечень Минздрава для лечения коронавируса у взрослых пациентов. За последние месяцы Минздрав зарегистрировал несколько препаратов для лечения коронавируса. Среди них — противовирусный «Авифавир», который не будут продавать в аптеках, и «Илсира» для тяжёлых форм инфекции.

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