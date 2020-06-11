ВОЗ назвала низкий уровень смертности от коронавируса в России «сложным для понимания»

Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания», заявил на брифинге исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациями Майкл Райан.

«Низкий уровень смертности от коронавируса в России сложно понять, учитывая, что население и системы здравоохранения во всём европейском регионе весьма схожи», — цитирует Райана «Дождь».

Он назвал необычным то, что в России количество смертей по отношению к числу подтверждённых диагнозов сохраняется на очень низком уровне. Представитель ВОЗ допустил, что это может быть связано с большим количеством тестирований на коронавирусную инфекцию, проводимых в России. Однако в других странах, где также проводят массовое тестирование на коронавирус, уровень смертности выше, добавил он.

«Важно, чтобы российские власти пересмотрели, каким образом проводится подтверждение смерти, чтобы убедиться, что они делают это надлежащим образом», — заключил он.

Так он ответил на вопрос корреспондентки Associated Press об отношении ВОЗ к российской статистике по смертности от COVID-19. Она отметила, что статистика не включает пациентов с коронавирусом, которые умерли от других заболеваний.

На 10 июня в России выявили 493657 случаев заражения коронавирусом, из них 8404 — за последние сутки, умерли 6358 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».