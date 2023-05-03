Восстановить дома и построить современную колонию для ГУФСИН. Губернатор Свердловской области отчитался перед президентом о помощи Сосьве

Вечером 2 мая Евгений Куйвашев отчитался перед Владимиром Путиным о мерах по ликвидации последствий пожаров в Сосьве и других населённых пунктах региона, пострадавших на прошлой неделе. Глава региона пообещал, что ни одна проблема местных жителей не останется без внимания. Кроме того, губернатор обратился к президенту с просьбой помочь Свердловской области в восстановлении жилья для пострадавших, а также лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН в Сосьве. Владимир Путин поддержал губернатора и дал соответствующие поручения.

Напомним, пожар в посёлке Сосьва начался 25 апреля. За пару дней огонь распространился на площади почти 9000 м², уничтожил 140 жилых домов и местное лечебное учреждение ГУФСИН, пилораму и предприятие по производству асфальта и бетона. Помимо этого, стихия унесла жизни двоих местных жителей, по факту гибели которых в прокуратуре организовали проверку.

Как сообщают местные СМИ, основным очагом пожара стал Чекисткий район посёлка, который выгорел почти полностью. Быстрому распространению огня способствовали сухая ветреная погода и большое количество сухой растительности. Аналогичная ситуация на прошлой неделе сложилась и в других частях региона. Несмотря на действующий особый противопожарный режим, возгорания регулярно возникали в разных частях Свердловской области, в том числе в Первоуральске, Таёжном, Карпинске, Висиме. Однако, пожалуй, самая тяжёлая обстановка была именно в Сосьве.

Вечером 25 апреля в посёлке был введён режим ЧС. Утром 26 апреля со стихией боролись уже более 500 человек и 137 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, два вертолёта Ми-8 МЧС России и один вертолёт Росгвардии, заявил глава МЧС страны Александр Куренков. Вечером того же дня инцидент привлёк внимание президента. Между Владимиром Путиным и губернатором состоялся телефонный разговор, посвящённый ситуации в Сосьве. На следующий день глава региона совместно с главой МЧС России прибыл на место ЧП. Чиновники осмотрели пострадавшие территории и пообщались с местными жителями.

2 мая глава Свердловской области доложил президенту, что в Сосьве развёрнуты пункты временного размещения. На сегодня люди обеспечены всем необходимым (едой, водой, лекарствами, предметами первой необходимости и медицинской помощью). Правительством региона на ликвидацию ЧС в Сосьве из резервного фонда было выделено 96 миллионов рублей, параллельно принято решение о восстановлении жилья для погорельцев. Евгений Куйвашев заявил, что до 1 ноября 2023 года все жилищные проблемы жителей пострадавших территорий будут решены.

Отметим, что для многодетных семей, полностью утративших имущество, предусмотрены единоразовые выплаты. Также детям из пострадавших семей будет предоставлена возможность бесплатно отправиться в детские лагеря на три летние смены, а мамам с дошкольниками — уехать в санаторий до момента восстановления жилья.

Ещё в пятницу в посёлке были восстановлены электро- и водоснабжение. В частный сектор подвозится питьевая вода. В планах у местных властей в ближайшее время обустроить дополнительно шесть колодцев и у каждого частного дома пробурить скважину.