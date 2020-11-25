Воспитательницу из Серова нашли мёртвой в бочке на даче у родителей

В Серове полицейские обнаружили мёртвой 35-летнюю Светлану Постникову, которая пропала днём 24 ноября. Тело женщины нашли на территории одного из садовых товариществ в лежавшей на земле металлической бочке. Об этом сообщил Znak.com начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Пропавшая была в той же самой одежде, в которой она ушла последний раз из дома. В том числе в чёрном зимнем пуховике. Внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили. На месте происшествия сотрудники полиции нашли несколько пустых пачек от медицинских препаратов. Как обычно, о точной причине смерти сообщат эксперты в ходе судебно-медицинского исследования. До недавнего времени погибшая работала воспитателем в детском дошкольном учреждении. У неё остались супруг и двое несовершеннолетних детей», — рассказал полковник Горелых.

Выяснилось, что сад, где нашли женщину, принадлежит её родителям.

25 ноября Светлане исполнилось 35 лет, днём она отправилась в магазин за подарком. Об этом она сказала 14-летнему сыну. Но в какой пошла магазин, не сказала. Женщина не отвечала на звонки, а спустя время телефон стал недоступен. До этого Светлана Постникова тяжело переживала смерть близкой подруги.

«Они [с подругой] вместе работали в детском саду “Дельфинчик”. Для Светы её смерть стала большим ударом. За последнее время Светлана несколько раз лежала в больнице. Насколько мне известно, с тех пор она близко ни с кем не общалась, друзей и подруг у неё не было. Неделю назад Света уволилась из детского сада по собственному желанию. Родным свои действия никак не объяснила», — рассказала сестра мужа погибшей Алёна Исупова изданию «Глобус».

Сейчас специалистами проводится судебно-медицинская экспертиза.