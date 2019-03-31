Воспитанница тагильского аэроклуба завоевала золото на чемпионате России по парашютно-горнолыжному двоеборью

37-летняя воспитанница нижнетагильского аэроклуба и мать троих детей Алёна Балуева завоевала золото на чемпионате России по парашютно-горнолыжному двоеборью, который проходил с 27 по 31 марта в Красноярске. Участники должны были съехать на лыжах со склона, а затем прыгнуть с парашютом на лежачий на склоне мат. Баллы, полученные за два этапа, суммировались. Победу одержала команда из представительниц Нижнего Тагила Алёны Балуевой и Республики Татарстан Анджелы Говоровой.

Тагильчанка занимается парашютным спортом с 15 лет и регулярно принимает участие в соревнованиях различного уровня. Она уже боролась за призовые места на двух чемпионатах мира — в Австрии и Чехии. Прошедшие соревнования стали для неё подготовкой к очередному чемпионату мира, рассказал E1.ru муж Алёны Балуевой.