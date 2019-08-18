Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в тяжёлом состоянии

По информации краевого Минздрава, восемь человек, пострадавших во время ДТП в Перми находятся в тяжёлом состоянии. Всего госпитализировано 32 человека, в том числе девять детей.

«По состоянию на 08:30 (06:30 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние). Всем госпитализированы оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, днём 17 августа в Перми автобус с пассажирами врезался в бетонную стену. На момент аварии в салоне находилось 59 человек. Одна женщина погибла на месте ДТП. По информации городского департамента дорог и транспорта, авария произошла из-за технической неисправности.