В Перми пассажирский автобус врезался в бетонную стену, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

В Орджоникидзевском районе Перми автобус, осуществлявший перевозку пассажиров, врезался в здание. По данным регионального МЧС, ДТП произошло 17 августа в 17:14 по местному времени.

На момент аварии в автобусе находилось 59 пассажиров. Четверо детей и десять взрослых были госпитализированы с травмами средней тяжести, ещё два человека находятся в тяжёлом состоянии. Одна пассажирка погибла.

Как сообщает 59.ru, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Такой версии придерживаются в городском департаменте дорог и транспорта.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по факту ДТП.