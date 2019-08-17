Происшествия

В Перми пассажирский автобус врезался в бетонную стену, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

17.08.2019 20:35
В Перми пассажирский автобус врезался в бетонную стену, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

В Орджоникидзевском районе Перми автобус, осуществлявший перевозку пассажиров, врезался в здание. По данным регионального МЧС, ДТП произошло 17 августа в 17:14 по местному времени.

На момент аварии в автобусе находилось 59 пассажиров. Четверо детей и десять взрослых были госпитализированы с травмами средней тяжести, ещё два человека находятся в тяжёлом состоянии. Одна пассажирка погибла.

Как сообщает 59.ru, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Такой версии придерживаются в городском департаменте дорог и транспорта.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по факту ДТП.

«На место выехали следователи, следователи-криминалисты, проводится осмотр. Организовано проведение проверки по статье 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — заявили в пресс-службе.

 

Фото, видео: 59.ru
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