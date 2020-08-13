Вооружённые люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Неизвестные вооружённые люди пришли в офисы «Яндекса» в Минске, здания заблокированы, в них находится несколько сотрудников компании, со ссылкой на источники пишут The Bell и ТАСС. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию.

«Пока можем лишь подтвердить информацию, детали выясняем», — сказал представитель «Яндекса» Илья Грабовский.

Всего в Минске два офиса «Яндекса», в них работает 120 человек, большинство из них — удалённо. «Еврорадио» передаёт, что обыск проходит в минском офисе Uber. Эту информацию в «Яндексе» подтвердили агентству РИА Новости.

С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста против результатов президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками. К забастовке подключаются рабочие ключевых белорусских предприятий.