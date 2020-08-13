В Беларуси рабочие БелАЗа объявили забастовку из-за итогов президентских выборов (ВИДЕО)

В городе Жодино сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) объявили забастовку, сообщают Sputnik Беларусь, Nexta и ещё несколько телеграм-каналов. Информацию о забастовке подтвердил «МБХ медиа» один из работников предприятия.

Tut.by сообщает, что сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площади внутри завода, что подтверждается видеозаписями, которые публикуются в телеграм-каналах. На них люди скандируют: «Уходи!» Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что работники БелАЗа требуют объявить общенациональную забастовку. Tut.by пишет, что они собираются встретиться с руководством и потребовать честных выборов.

В пресс-службе завода сообщили «Медиазоне», что «все комментарии даёт руководство».

«Сейчас они все на совещании. Они на совещании с трудовым коллективом: представители каждого из цехов на совещании с дирекцией предприятия и администрацией города. Проходит у нас на заводе, на территории предприятия», — сказали на заводе.

БелАЗ — одно из крупнейших предприятий Беларуси.