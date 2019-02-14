Володин заявил о недостаточных налогах для Google в России

Госдума предприняла конкретные шаги, чтобы разобраться с налоговыми платежами компании Google в бюджет России, заявил «Интерфаксу» председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим её с экспертами. Потому что вопрос [о налоговых платежах компании в РФ] стоит намного глубже, чем его воспринимает компания Google», — сказал Володин.

Как заметил спикер, Google считает, что те платежи, которые компания осуществляет в России и в странах Европы, «достаточны». Это их мнение, добавил политик.

«На самом деле они не платят налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и в Ирландии», — сказал Володин.

Он заверил, что депутаты не оставят эту тему.

«Мы к этой теме вернёмся, подготовимся и, возможно, даже заслушаем в Думе», — сообщил спикер.

Накануне, 13 февраля, Володин обсуждал этот вопрос с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Данко первым поднял вопрос о необходимости установления «специального налога на большие сети», в том числе на Google и Facebook, заметив, что этот вопрос касается Европы, в том числе России.