Военкоматы отказываются признавать погибших в горячих точках ветеранами боевых действий

Просьбы родственников погибших в Сирии российских военнослужащих об индексации пенсий по потере кормильца как членам семей ветеранов боевых действий встречают отказы военкоматов, со ссылкой на слова вдовы российского офицера Веры Пыленок пишет «Коммерсантъ».

Её супруг, 35-летний капитан 3-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Андрей Пыленок, погиб при заходе на посадку самолёта Ан-26 на российской базе Хмеймим в Сирии 6 марта 2018 года. Добиваться индексации пенсии по потере кормильца с учётом надбавки в 32%, полагающейся ветеранам боевых действий, Вере Пыленок пришлось через суд.

Военкомат отказался признавать иск на том основании, что погибший Андрей Пыленок якобы не являлся ветераном боевых действий. Однако с 7 ноября 2017 года до своей гибели он находился на спецзадании в Сирии, а статус ветерана и вовсе получил в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне.

«Мне сказали, что в итоге решение будет положительным, просто надо пройти такой путь — от военкомата до прокуратуры и суда», — рассказала она.

Суд встал на сторону истца и обязал военкомат выплачивать Вере Пыленок и её детям пенсию по потере кормильца с учётом надбавки ветеранам боевых действий, а также недополученную за прошлый год сумму в размере 39 800 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Аналогичную процедуру ей пришлось пройти, когда она добивалась надбавки к пенсии после гибели её отца-военнослужащего.

«Позиция военкоматов в том, что они всегда отказываются признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права», — рассказал помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, подавший иск в интересах Пыленок.

Председатель межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин подчёркивает, что подобных обращений «сотни, может быть, даже тысячи». Он отмечает, что решить проблему признания службы в САР не удаётся уже давно. Письма, разосланные по разным инстанциям, включая верховного главнокомандующего Владимира Путина, пока не помогли.