Военком Свердловской области снял запрет на выезд военнообязанных из страны

Свердловский военкомат во второй раз изменил приказ о частичной мобилизации в регионе. На сайте военного комиссариата Свердловской области опубликован новый документ с поправками об отмене запрета выезда из России тем, кто находится в запасе, но не получил повестку.

Кроме того, в приказе исполняющего обязанности главного военного комиссара Сергея Чиркова написано, что работодатели должны освободить мобилизованных от работы и службы и обеспечить их явку в военкоматы. Согласно принятым в госдуме изменениям трудового кодекса РФ о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных, после призыва на военную службу за гражданами сохраняется место работы и должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. В соответствии с документом «период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьёй засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности». Кроме того, для мобилизованного сотрудника предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата.

Напомним, 22 сентября врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков подписал приказ о частичной мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года.

Накануне в Нижнем Тагиле от здания военкомата по улице Бажова на Вагонке проводили ещё 90 мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации.