Военный комиссариат Свердловской области опубликовал приказ о частичной мобилизации

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков подписал приказ о частичной мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. В документе говорится о том, что всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, получившим персональные повестки, нужно явиться в военкоматы с личными вещами и документами. Граждане, получившие повестки, не смогут покинуть место жительства без специального разрешения.

Кроме того, в приказе говорится о том, что руководителям организаций, независимо от форм собственности, необходимо освободить призванных сотрудников от работы, выплатить заработную плату и расчёт, обеспечив их явку в указанные сроки в военкоматы.

Те, кто вовремя не явится в военкоматы и покинет место жительства, будут нести ответственность перед законом, сказано в приказе.

