«Водоканал» продолжит загрязнять Черноисточинский пруд. На соблюдение законодательства у него нет денег

ООО «Водоканал-НТ» продолжит сбрасывать сточные воды в Черноисточинский пруд, который снабжает питьевой водой жителей Гальянки и Вагонки. Предприятие уже неоднократно получало представления и штрафы от природоохранной прокуратуры из-за загрязнения водоёма. Но перестать нарушать Водный кодекс РФ не может, так на соблюдение законодательства у него нет денежных средств. Такая информация поступила депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину от областной прокуратуры в ответ на его запрос.

«У “Водоканала” в феврале ткущего года истёк срок решения о предоставлении водохранилища в пользование для сброса промывных сточных вод от станции водоподготовки. Несмотря на это, 20 марта юридическим лицом, в нарушение статей 9 и 11 Водного кодекса РФ, допущен факт самовольного сброса загрязнённых вод. В адрес руководителя “Водоканала” внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении. Сброс в водохранилище загрязнённых вод неразрывно связан с проведением водоподготовки. Поэтому для разрешения сложившейся ситуации “Водоканалом” прорабатывается вопрос о переносе точки сброса на реку Исток. Подготовлено техзадание на разработку проектно-сметной документации», – говорится в письме прокуратуры Свердловской области.

Для организации новой точки сброса необходимо не менее 10 миллионов рублей, а такой суммы у «Водоканала» сейчас нет. В инвестиционной программе, утверждённой для предприятия, финансирование также не предусмотрено.

«Внесение в неё изменений будет сопровождаться значительным увеличением тарифа для абонентов, что может привести к росту социальной напряжённости среди жителей города», –отмечают в надзорном ведомстве.

В письме из прокуратуры отмечается, что о сложившейся ситуации был проинформирован глава Нижнего Тагила Сергей Носов. При этом ранее мэрия просила министерство природных ресурсов Свердловской области исключить её из числа ответственных лиц за исполнение комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Ранее в тагильской мэрии планировали заключить концессионное соглашение с российско-венгерским АО «Уральская водная компания» по модернизации системы водоснабжения, которое должно решить проблемы с водой в городе на ближайшие несколько лет. Однако в апреле к борьбе за многомиллиардную концессию подключились структуры «РКС» Виктора Вексельберга, «Росводоканал» («Альфа-групп» Михаила Фридмана) и тюменские олигархи Бобров и Биков (в виде дочернего предприятия АО «Облкоммунэнерго»).

Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашение, хотя создание и реализацию проекта по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища летом прошлого года инициировала именно УВК. В компании отметили, что уже потратили год на разработку проекта реконструкции водного хозяйства в Нижнем Тагиле в 2018–2024 годах с объёмом инвестиций 12,4 миллиарда рублей. Её специалисты также предложили городу второй этап реконструкции, рассчитанный на модернизацию трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения с объёмом инвестиций до шести миллиардов рублей. Из-за конкурса сроки создания новых очистных сооружений в Тагиле отодвинутся на срок от четырёх месяцев и более.