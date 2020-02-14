«Водоканал-НТ» заменил более 3 км водопровода в Нижнем Тагиле в 2019 году

В 2019 году «Водоканал-НТ» заменил 3311 метров сетей водопровода в Нижнем Тагиле. Кроме этого, предприятие провело ревизию сетей холодного водоснабжения, выявило и ликвидировало скрытые утечки. Эта масштабная работа позволила значительно сократить потери воды, заявили АН «Между строк» на предприятии.

Так, самый большой по протяжённости участок — 980 метров — в прошлом году был отремонтирован на ВМЗ, 600 метров сети — на улице Кулибина, 530 метров — на Черных, чуть меньше — по улице Парковой на Вагонке и ещё 255 метров трубы — на Новострое (от ул. Вязовской до ул. Пархоменко). Помимо этого, крупный участок водопровода диаметром 600 мм и длиной 451 метр был модернизирован по Восточному шоссе. Ремонтные работы затронули и другие объекты, находящиеся на обслуживании «Водоканала», — например, Верхне-Выйский и Черноисточинский гидроузлы, где была заменена часть оборудования.

«Благодаря проведению работ по модернизации насосного оборудования, капитальному ремонту сетей водоснабжения и мероприятиям по выявлению и устранению скрытых утечек на сетях водоснабжения, мы достигли сокращения неучтённых потерь воды до 34,4%, при этом сокращая и объём поднятой воды из водохранилищ», — подчеркнули на предприятии.

И этот показатель сокращения потерь воды в 2019 году стал самым существенным за последние несколько лет, отметили в «Водоканале», — только за один год компании удалось уменьшить потери воды на 4%.

В 2020 году «Водоканал-НТ» намерен заменить ещё почти 4,2 км сетей водопровода.

Сегодня на обслуживании ООО «Водоканал-НТ» находится без малого 656 км сетей водопровода, 35 насосных станций. И здесь стоит отметить, что предприятие отвечает не за все сети, которые существуют на территории города. Контроль за состоянием и сохранностью бесхозных сетей не входит в круг полномочий компании.