«Водоканал-НТ» устранил последствия коммунальной аварии в Дзержинском районе

Сотрудники «Водоканала-НТ» полностью устранили последствия аварии на водоводе диаметром 500 мм в Дзержинском районе, из-за которой Вагонка, посёлки Северный и Сухоложский на время остались без холодной воды. Об этом АН «Между строк» рассказал замдиректора по производству предприятия Евгений Захаров.

Напомним, проблема с водоводом возникла 10 июня из-за неизвестных, которые вырыли траншею и пытались вытащить трубу из земли. На место выезжали сотрудники полиции. Из-за аварии пришлось снижать давление холодной воды в жилых домах и социальных объектах. Специалисты «Водоканала-НТ» сразу выехали на место и перекрыли повреждённый водовод, задействовали резервную трубу. Дольше всех без холодной воды оставались жители посёлка Сухоложский.