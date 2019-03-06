«Водоканал-НТ» устранил коммунальную аварию на Вагонке

«Водоканал-НТ» устранил коммунальную аварию в Дзержинском районе Нижнего Тагила, в результате которой без холодной воды остались 11 домов и детский сад. Прорыв чугунной трубы произошёл накануне, 5 марта, по адресу ул. Юности, 29. Последствия коснулись пятиэтажек по Ленинградскому проспекту, улицам Юности и Володарского. По словам замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, вчера вечером авария и её последствия были устранены.

«Мы все работы выполнили вчера. Раскопали котлован, заменили три метра трубы, закопали котлован, открыли задвижки и всё. В семь часов вечера воду запустили», — сказал АН «Между строк» Захаров.