«Водоканал-НТ» устраняет коммунальную аварию на Вагонке

11 домов и детский сад остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Прорыв чугунной трубы произошёл по адресу ул. Юности, 29, последствия коснулись пятиэтажек по Ленинградскому проспекту, улицам Юности и Володарского.

«Наши специалисты уже работают на месте, технику подогнали. Это рядовая авария, ничего особенного. Устраним сегодня, у нас других вариантов нет», — пояснил АН «Между строк» замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.