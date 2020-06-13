«Водоканал-НТ» уберёт трубу для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд на следующей неделе

«Водоканал-НТ» демонтирует трубу для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд на следующей неделе. Об этом депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин написал на своей странице в Facebook. Информация была озвучена на недавно прошедшем заседании рабочей группы, где обсуждалась экологическая реабилитация Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. В мероприятии принял участие и парламентарий. В дальнейшем шламонакопитель планируется полностью освободить от осадков, а его территорию рекультивировать.

«Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.

Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн.

В последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода в пруду гибнет рыба.

В регионе сегодня реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В ближайшее время станет известен подрядчик, который займётся разработкой проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Возведение объекта и замена труб должны поспособствовать улучшению качества питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле.