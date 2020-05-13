Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для разработки проекта станции водоподготовки в Черноисточинске за 118 млн рублей

Тагильская администрация объявила аукцион по поиску подрядчика для разработки проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. Согласно ей, компания, которая победит на торгах, должна будет также выполнить инженерные изыскания. Они и проектно-сметная документация необходимы не только для строительства станции, но и для реконструкции магистрального водовода от посёлка. За все работы чиновники готовы заплатить 117,9 млн рублей.

Заявки от претендентов на заключение муниципального контракта будут приниматься до 3 июня. В этом же месяце в мэрии планируют определить компанию-подрядчика. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» уточнили, что при проектировании станции водоочистки будут использовать классическую схему подготовки питьевой воды с озонированием на финальном этапе. Мощность объекта составит 100 тысяч кубических метров в сутки.

«Участники экспертного совета, проанализировав все данные, пришли к выводу, что использование мембранной фильтрации в существующих условиях нецелесообразно, – рассказал начальник отдела по экологии и природопользованию при мэрии Алексей Сергеев. – Данная технология предполагает короткий срок службы дорогостоящих мембран, необходимость их постоянной промывки водой и щёлочью, и, как следствие, большое количество промывных вод. Кроме того, их использование увеличит стоимость воды для потребителей».

Станцию водоподготовки «Южная» построят на территории Черноисточинского гидроузла. Чтобы очищенная вода не загрязнялась в ходе транспортировки, рабочие заменят магистральный водовод протяжённостью почти 17 км и диаметром 1000 мм. Все работы подрядчик должен будет выполнить за год.

После создания проекта станции его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня в регионе реализуется мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Например, «Водоканал-НТ» с 15 ноября 2018 года перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, менее 10 лет назад, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью освободят от осадков, а его территорию рекультивируют.