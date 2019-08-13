«Водоканал-НТ» построит водопровод к торговому центру на Вые за 14 млн рублей

ООО «Водоканал-НТ» готов потратить на строительство водопровода диаметром 280 мм к административно-торговому центру по улице Космонавтов 14,15 млн рублей. Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок. В ней отмечается, что подрядчику необходимо использовать только новые материалы, кроме того, их качество должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться соответствующими сертификатами. Выявленные при приёмке работ дефекты и недостатки должны быть своевременно устранены.

«Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 2 лет с момента подписания акта о приёмке выполненных работ», — говорится в конкурсной документации.

Компанию-подрядчика планируется определить в начале сентября. Ей необходимо будет выполнить все работы до 1 апреля 2020 года.

Напомним, «Водоканал-НТ» ежесуточно обеспечивает тагильчан более 140 тыс. кубометров чистой холодной воды. В 2018 году его сотрудники заменили более 8 км сетей — 7 км по водопроводу и 1,1 км по канализации. Среди наиболее важных и сложных работ предприятие выделило замену 1,2 км магистрального водовода диаметром 400 мм от станции второго подъёма до улицы Фрунзе, 50 м аварийного участка водопровода диаметром 1000 мм в Черноисточинске и канализационного коллектора диаметром 300 мм на улице Правды (от Свердлова до Ватутина, длина — 435 м). Также в 2018 году «Водоканал-НТ» заменил водопроводы диаметром 600 мм в центре и Сухоложском микрорайоне (325 м и 740 м соответственно). Все работы были произведены на тарифные средства.