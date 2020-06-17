«Водоканал-НТ» начал демонтаж трубы для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд

«Водоканал-НТ» сегодня, 17 июня, начал демонтировать трубу для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд. Об этом АН «Между строк» сообщили на самом предприятии. В дальнейшем шламонакопитель планируется полностью освободить от осадков, а его территорию рекультивировать.

«“Водоканал-НТ” работает над проблемой рекультивации шламонакопителя, привлекая специалистов подрядной организации “Уралгеопроект”, — отмечают в департаменте информполитики Свердловской области. — Уже заключён договор на предпроектные и изыскательские работы, завершение которых планируется в конце июня, в рамках чего должен быть получен ответ, будет ли шлам полностью вывезен или будет использован в ходе рекультивационных работ на месте».

Ранее вопрос демонтажа трубы поднимался на заседании рабочей группы, где обсуждалась экологическая реабилитация Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Оно проводилось с участием представителей «Водоканала», горадминистрации и депутата Госдумы от Нижнетагильского округа Алексея Балыбердина.

«Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Шламонакопитель, который функционирует с 1971 года, сейчас очищают. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё почти 7,5 тысячи тонн шлама. Всего начиная с 2011 года оттуда убрано, по данным горадминистрации, свыше 56 тысяч тонн шлама.

Сегодня в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Областные власти уверены, что мероприятия дают эффективный результат.

Уже готов проект ливневой канализации с очистными сооружениями в юго-восточной части посёлка Черноисточинск. До 1 сентября он должен получить положительное заключение госэкспертизы. Для недопущения попадания загрязнённых сточных вод в водохранилище администрация ГГО взяла на контроль заключение договоров с домохозяйствами на вывоз жидких бытовых отходов. При помощи средств областного бюджета тагильская администрация завершила капремонт Черноисточинской плотины. Он должен улучшить донные течения в водоёме и повысить его способность к самоочищению. В ближайшее время также начнётся разработка проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Этим займётся компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».

В дальнейшем на мероприятия по очистке Черноисточинского водохранилища будет получено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» почти 450 млн рублей.

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода в пруду гибнет рыба.