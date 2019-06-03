«Водоканал-НТ» ликвидировал аварию, из-за которой жители Гальянки и Вагонки остались сегодня без воды

Специалисты «Водоканала-НТ» устранили коммунальную аварию, из-за которой жители домов на Гальянке и Вагонке остались сегодня утром без холодной воды. Прорыв трубы произошёл около семи часов утра в Черноисточинске. Там лопнул водовод диаметром 1000 мм. Сотрудники предприятия на время ремонта трубы задействовали резервный водовод. Сейчас в краны тагильчан уже начала поступать вода. Все соцобъекты работают в штатном режиме.

Напомним, до 7 июня на ГГМ отключена также горячая вода из-за гидравлических испытаний и ремонта котельной.