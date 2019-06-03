В Нижнем Тагиле из-за лопнувшей трубы без воды остался целый район города

Жители домов на Гальянке сегодня утром остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в посёлке Черноисточинск. По данным источника АН «Между строк» в мэрии, тагильчане начали жаловаться на отсутствие воды в восьмом часу утра. В Черноисточинске, недалеко от магазина «Ради вас», лопнул водовод диаметром 1000 мм.

Сейчас сотрудники «Водоканала» занимаются устранением последствий аварии. На время ремонта трубы будет задействован резервный водовод, из-за чего из кранов тагильчан некоторое время может бежать не очень чистая вода.

В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что «ресурсники и соцсфера работают в штатном режиме».

Серьёзно осложняет возникшую ситуацию то, что до 7 июня на ГГМ отключена также горячая вода из-за гидравлических испытаний и ремонта котельной. Жители города жалуются, что не могут даже умыться, тяжелее всего приходится семьям с маленькими детьми и пенсионерам.