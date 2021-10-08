​​​​​​​Водителям Свердловской области напомнили о необходимости смены резины

Уральских водителей призвали начать готовиться к зиме — в ГИБДД напомнили о необходимости смены резины, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в регионе в ближайшие дни ожидаются осадки, местами пройдёт дождь с мокрым снегом. Столбики термометров будут опускаться до –2...–7 градусов. В Екатеринбург заморозки до –2...–4 градусов придут в ночь на 11 октября, но пока в регионе не выпал снег, водители не торопятся сменить летние шины на зимние.

«Чтобы избежать аварийных ситуаций и быть готовыми к изменению погодных условий, автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со сменой резины», — говорится в сообщении УГИБДД.

В ГИБДД отмечают, что именно при смене погоды на дорогах растёт число ДТП. При меняющихся условиях стоит соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а при выпадении снега — снижать скорость до минимума.

«С наступлением сезона снега и дождей необходимо менять стиль вождения транспортных средств. Меняющиеся погодные условия — осадки в виде дождя и снега, смена температуры воздуха, заморозки, гололёд — требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге», — отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы призывают и пешеходов быть внимательными и соблюдать требования ПДД.