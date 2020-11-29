Водитель погиб, пассажир в коме. На трассе под Нижним Тагилом грузовик смял внедорожник

На трассе возле посёлка Евстюниха грузовик смял внедорожник Nissan X-Trail, который выезжал с прилегающей территории. В результате аварии водитель кроссовера погиб на месте, а пассажир, сидевший на переднем сидении находится в коме.

Страшное ДТП произошло сегодня, 29 ноября около 17 часов на 154 км автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 36-летний водитель Nissan X-Trail при выезде с прилегающей территории на дорогу не предоставил преимущество грузовику Scania, который ехал в Верхнюю Пышму.

В результате аварии водитель автомобиля кроссовера от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир, который находился на переднем сидении, госпитализирован в больницу в состоянии комы.

«Водитель автомобиля Nissan X-Trail, имеющий стаж управления транспортным средством 20 лет, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 4 раза. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима», — добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также отметили что 46-летний водитель грузовика на момент ДТП был трезв, и направлялся в Верхнюю Пышму по работе. У мужчины был путевой лист, он прошёл технический и медицинский предрейсовый осмотр, а также не нарушал режим труда и отдыха.