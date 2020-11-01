Во Владимирской области мужчина взорвал гранату в торговом центре после ссоры с женой. Три человека пострадали

В городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату из-за ревности к жене. Инцидент произошёл сегодня, 1 ноября, в торговом центре «Рынок Октябрьский». Из-за взрыва пострадал сам подрывник и стоящие рядом два человека. Сейчас они госпитализированы, их состояние не уточняется.

Сообщение о взрыве в ТЦ «Рынок Октябрьский» поступило в полицию Коврова в 10:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между тремя гражданами произошёл конфликт. Как сообщают СМИ, ревнивый супруг пришёл на работу к своей жене и увидел там мужчину, после чего между ними завязалась ссора. Оказалось, у злоумышленника была при себе граната, которая позже взорвалась. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение.

После инцидента Следственный комитет по Владимирской области завёл на 43-летнего жителя Коврова уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.