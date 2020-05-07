Во Владикавказе более 20 участников митинга против самоизоляции стали фигурантами уголовных дел

По данным управления МВД по Северной Осетии, более 20 участников прошедшего во Владикавказе митинга против самоизоляции стали фигурантами уголовных дел.

В ведомстве добавили, что всего на протестной акции было задержано более ста человек, 40 из них «ранее привлекались по статьям общеуголовной направленности — в том числе за грабежи, разбои, кражи, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков». По каким именно статьям были возбуждены уголовные дела — не уточняется.

Напомним, 20 апреля несколько сотен человек вышли на площадь во Владикавказе с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по коронавирусу, и предоставить более детальную информацию о заражённых вирусом. К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Спустя несколько часов участников акции вытеснила с площади полиция, при этом в полицейских начали бросать камни. Изначально сообщалось о 69 задержаных.

Устроить митинг призвал оперный певец и COVID-диссидент Вадим Чельдиев, его задержали за несколько дней до акции по уголовной статье о фейках про коронавирус. После задержания его также заподозрили в насилии в отношении сотрудника полиции. 20 апреля Чельдиева арестовали на два месяца.

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