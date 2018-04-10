Во фракции «Справедливая Россия» в Госдуме потребовали ухода Тулеева из политики

В думской фракции «Справедливая Россия» требуют пересмотра решения, позволившего экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву занять пост председателя регионального парламента, пишет «Интерфакс».

«Мы требуем ухода клана Тулеева из власти в Кемеровской области. Тулеев должен уйти», — заявил первый замруководителя фракции Михаил Емельянов.

Он назвал «просто возмутительным» тот факт, что Тулеев занял пост спикера.

«По сути, это означает, что Тулеев не хочет признавать свою политическую ответственность за то, что случилось в "Зимней вишне"», — подчеркнул политик.

По его утверждению, этот трагический случай стал «прямым результатом той обстановки во власти, которая сложилась в Кемеровской области». Как заметил представитель «Справедливой России», в этом регионе налицо клановость, закрытость информационного пространства, отсутствует реальный политический процесс.

«Всё это продолжается в Кемеровской области много лет», — отметил Емельянов.

Ранее, 6 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов также высказался против выдвижения Тулеева на пост спикера областного парламента.

«Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», — заявил он.

Тем самым он не поддержал своих коллег-депутатов Госдумы от Кемеровской области, которые направили обращение врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта, он унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 76 человек.