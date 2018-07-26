Вместо старого бассейна — качели. ЕВРАЗ обустроил территорию детского сада в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ помог оборудовать площадку для занятий спортом в детском саду № 66 МАДОУ «Радость». Проект создания игровой площадки победил в грантовом конкурсе компании «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Детская площадка построена на месте заброшенного бассейна, который на протяжении 40 лет не использовался и представлял опасность для малышей. Идею разработали волонтёры проектно-конструкторского института «Ником-проект» ЕВРАЗ НТМК совместно с представителями детского сада, сообщили в пресс-службе компании.

На площадке в 200 квадратных метров были демонтированы старые железобетонные и металлические конструкции, постелено безопасное резиновое покрытие, установлены шведские стенки, лавки, кольца, брусья, турники, лабиринт, баскетбольное кольцо. Инвестиции в проект составили 400 тыс. рублей.

«Идея построить спортивную площадку в детском саду появилась давно, но реализовать планы не удавалось. Благодаря ЕВРАЗ НТМК наши дети теперь имеют возможность заниматься спортом на современном оборудовании», — рассказала директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.

В конкурсе грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в 2017 году победили 16 социальных проектов, направленных на развитие культурных ценностей, образовательную деятельность и профориентацию молодёжи, спорт и здоровый образ жизни, поддержку людей с ограниченными возможностями. Старт следующего этапа конкурса запланирован на сентябрь 2018 года.