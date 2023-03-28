«Вместо криков о том, что соцсети надо запретить, нужно размещать на них контент, который будет полезен для молодёжи». Популярный российский артист тагильчанин Ярослав Жалнин рассказал АН «Между строк» о своём просветительском интернет-проекте «Василий Тёркин» 

Популярный российский артист уроженец Нижнего Тагила Ярослав Жалнин стал инициатором образовательного интернет-проекта «Василий Тёркин», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нём принимают участие известные актёры, блогеры, лидеры мнений.

«Как человек, который проводит много работы с подростками, и как молодой родитель, я очень часто слышу о переживаниях в обществе о пагубном влиянии социальных сетей на воспитание подрастающего поколения. Мне пришла в голову мысль: вместо криков о том, что соцсети надо запретить, на страницы соцсетей, популярных среди молодёжи, нужно поселить контент, который не будет ими отвергнут и который будет оказывать на них положительное влияние. Так родился проект “Василий Тёркин”, в котором со страниц социальных сетей известные актёры, блогеры и лидеры мнений рассказывают о великих людях нашей страны и о значимых исторических событиях, повлиявших на развитие нашей Родины», — комментирует Ярослав Жалнин.

Проект, названный в честь известного персонажа поэмы Твардовского, существует уже почти год. По словам Ярослава, он планирует развивать его и дальше, охватывая всё новые и новые темы. На сегодня в нём уже приняли участие актёры Сергей Безруков, Александр Головин, Андрей Гайдулян, Екатерина Шпица и другие. Особенность проекта в способе подаче информации: сложные к запоминанию исторические факты преподносятся в лёгкой, оригинальной форме, в стиле «ТикТок». Ярослав отмечает, что подобный формат предполагает яркую картинку и энергичный, быстрый монтаж, что ставит серьёзную задачу — в короткий промежуток времени рассказать об историческом событии или персонаже, поместить в ролик максимальное количество полезных сведений, используя самые модные и популярные приёмы подачи визуального контента.

«Самое приятное — осознавать, что в этом проекте произошёл синтез интереса подростков к социальным сетям и насыщение их мозга образовательной информацией, которая, я уверен, им пригодится. Благодаря моему проекту родители теперь могут советовать детям подписаться на страницы проекта “Василий Тёркин” в соцсетях», — отмечает Ярослав.

Российский зритель знает уроженца Нижнего Тагила Ярослава Жалнина по фильмам «Гагарин. Первый в космосе» (6+) (главная роль), «В Париж!» (16+), «Пара гнедых» (16+), «Караси» (16+), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+), сериалам «Пять минут тишины. Возвращение» (12+), «Шахта» (16+), «Подкидыш» (16+), «Презумпция невиновности» (16+), «Голубка» (16+). Артист снялся в 48 картинах, удостоен многочисленных наград и призов на различных конкурсах и фестивалях. Русскоязычный интернет-проект, посвящённый кинематографу, Кино-Театр.ру включил Ярослава Жалнина в топ-10 молодых актёров, запомнившихся в 2013 году.