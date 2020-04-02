Власти Волгоградской области заставят жителей заполнять уведомления на вынос мусора и поход в магазин

Власти Волгоградской области разработали для жителей региона форму уведомлений, которые им придётся заполнять в случае выхода на улицу в режиме самоизоляции, со ссылкой на телеграм-канал регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом пишет «Интерфакс».

«Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: Волгоград, ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, собственник жилья, уведомляю об убытии из места проживания с целью похода в магазин, аптеку и выгула собаки. Намерен вернуться в место проживания в 19 ч. 30 мин. 1 апреля 2020 года», — приводится в сообщении пример заполнения такого уведомления.

В списке возможных причин выхода указаны необходимость экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных. Помимо уведомления, жители Волгоградской области, выходя из дома, должны иметь при себе паспорт.

В регионе с 1 по 5 апреля действует режим полной самоизоляции, в области подтверждено восемь случаев коронавируса. На самоизоляции в домашних условиях находятся 3 296 человек, в стационарах под медицинским наблюдением — ещё 59 человек. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 4 тысячи человек.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей по указу президента. Все регионы России перевели в режим повышенной готовности, в большинстве из них уже принято решение об обязательной самоизоляции граждан в своих квартирах. В России на вчерашний день зарегистрировано 2777 заражённых коронавирусной инфекцией.

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