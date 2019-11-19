Власти в 6 раз увеличат финансирование Института мировых цивилизаций Жириновского

Российские власти предлагают увеличить субсидии, которые получит учреждённый ЛДПР Институт мировых цивилизаций в 2020 году, почти в шесть раз — до 350 млн рублей, пишет РБК.

В поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы правительство предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций до 353,8 млн рублей. Госдума должна рассмотреть этот документ во втором чтении 19 ноября.

Эксперты отмечают, что целевые субсидии для НКО, которые связаны с другими партиями, не меняются. ЛДПР является одной из трёх опорных партий для политической системы наравне с «Единой Россией» и КПРФ.

«В этих условиях для власти логично не пытаться выталкивать ЛДПР в глухую оппозицию, а, наоборот, укреплять базу для сотрудничества с ЛДПР по принципиальным вопросам, в том числе и через такую поддержку партийного института», — считает политолог Александр Пожалов.

Жириновский создал Институт мировых цивилизаций в 1999 году. В нём обучают студентов по специальностям «психология», «экономика», «менеджмент», «бизнес-информатика», «юриспруденция», «зарубежное регионоведение», «политология», «реклама и связи с общественностью». В 2017 году источники сообщали, что Жириновский просил Владимира Путина выделить его институту новое помещение в центре столицы. В 2018 году в ведение Института мировых цивилизаций было передано 15-этажное здание на Ленинском проспекте, которое принадлежит Российской академии наук.