Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания опершатаба заявил о выходе региона на плато по коронавирусу, пишет E1.ru.

«Мы можем констатировать переход на плато. Мы находимся на плато, но на достаточно высоких показателях. Именно поэтому было принято решение сохранить режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет», — сказал Павел Креков.

Креков отметил, что область пять дней соответствовала требованиям, необходимым для первого этапа снятия ограничений, — в частности, коэффициент распространения инфекции был ниже единицы.

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В России за последние сутки выявлено 8595 новых случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».