Власти Свердловской области прокомментировали подготовку нападения на школы в Кушве

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в Facebook подтвердил информацию о том, что двое подростков готовили нападения на школу № 1 и Баранчинский электромеханический техникум города Кушвы, пишет Znak.com.

Биктуганов отметил, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили двоих 16-летних злоумышленников. Вычислить их правоохранительным органам удалось через переписку подростков, в которой они делились подробными планами нападения на учебное заведение. По словам Биктуганова, сейчас этим делом занимается Следственный комитет.

Правоохранительные органы эту информацию пока не комментируют.

В школе № 1 города Кушвы «Интерфаксу» сообщили, что ведётся следствие, но его подробностей не раскрыли. По информации региональных СМИ, массовые убийства в учебных заведениях подростки планировали в сентябре. С июня они изучали историю движения «Колумбайн», искали огнестрельное оружие и взрывчатку. Ранее АН «Между строк» сообщало, что в связи с этой ситуацией было проведено экстренное совещание директоров городских образовательных учреждений.

СМИ сообщают, что в отношении двух 16-летних учащихся возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).