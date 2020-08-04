Власти Свердловской области получили полномочия на случай военного положения

Правительство Свердловской области получило новые полномочия по мобилизации, производству продукции для Вооружённых сил России и других войск и для нужд населения на территории, где введено военное положение, пишет Znak.com.

Соответствующий законопроект сегодня приняло Заксобрание региона. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что принятие этого закона позволит «повысить эффективность реализации на территории Свердловской области полномочий исполнительных органов государственной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в сфере обеспечения режима военного положения».

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на заседании Заксобрания пояснил, что на федеральном уровне такие полномочия были отданы на уровень субъектов ещё в 1999 году.

Ранее Znak.com обращал внимание, что в свердловских городах стали принимать документы о маскировке зданий в военное время: в Заречном приняли постановление о том, что необходимо замаскировать потенциально опасные объекты Белоярской атомной станции и Института реакторных материалов, а в конце июня аналогичное постановление было принято администрацией Каменска-Уральского — в городе в список попали 40 объектов, в том числе Синарский трубный завод, Уральский алюминиевый завод РУСАЛ, «Уралэлектромаш», Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, другие промышленные предприятия, а также больницы, транспортные предприятия и даже ООО «Ритуальные услуги».