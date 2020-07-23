В городах Свердловской области начали принимать документы о маскировке зданий в военное время

В Заречном замаскируют потенциально опасные объекты Белоярской атомной станции и Института реакторных материалов: в муниципалитете будет примерена световая маскировка и другие виды скрытия важных объектов, со ссылкой на постановление исполняющего обязанности главы города Олега Кириллова пишет Znak.com.

Согласно постановлению, маскировка вводится заблаговременно для защиты объектов во время мероприятий гражданской обороны и при переходе с мирного на военное время, а также в военное время.

«Она организуется и осуществляется для скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры, объектов населённых пунктов от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника», — говорится в документе.

В конце июня аналогичное постановление было принято администрацией Каменска-Уральского: в городе в список попали 40 объектов, в том числе Синарский трубный завод, Уральский алюминиевый завод РУСАЛ, «Уралэлектромаш», Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, другие промышленные предприятия, а также больницы, транспортные предприятия и даже ООО «Ритуальные услуги».