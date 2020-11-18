Власти Свердловской области обязали рестораны закрыть барменов защитными экранами

В Свердловской области рестораторов обязали оградить барменов от посетителей защитными экранами. Об этом областное министерство АПК сообщило в разъяснительном письме к указу губернатора региона, опубликованном ещё в конце октября, где помимо прочего барам и ресторанам запретили работать по ночам.

«В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения дистанцирования в объектах питания рабочие места (стойка администратора, барная стойка и т.д.) должны быть оборудованы защитными экранами», — говорится в письме, подписанном министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Артемом Бахтеревым.

В разъяснительном письме министра сказано, что материал защитных перегородок может быть любым, и рестораторы могут выбрать его самостоятельно. Если у владельцев общепита нет возможности установить защитные экраны на стойки, они могут обязать всех официантов носить защитные лицевые экраны. Штраф в случае отсутствия перегородок может достигать до 300 тысяч рублей.