Власти США внесли екатеринбургское конструкторское бюро «Новатор» в санкционный список

Власти США ввели рестрикционные меры в отношении екатеринбургского опытно-конструкторского бюро «Новатор», которое входит в концерн «Алмаз-Антей», пишет Znak.com. Извещающий об этом документ Министерства торговли США, датированный 20 декабря текущего года, опубликован на сайте Федерального регистра США.

Помимо екатеринбургского ОКБ, в чёрный список попало также расположенное в Волгограде АО «Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады».

«Исходя из конкретных и чётких фактов, есть все основания полагать, что они были вовлечены или участвуют в деятельности, которая противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. В частности, эти предприятия производили для Министерства обороны Российской Федерации наземный крылатый ракетный комплекс и связанную с ним пусковую установку, запрещённые по Договору о сдерживании ядерных сил между Россией и США», — говорится в документе.

Речь идёт о разработке ракет 9М729, создание которых, по версии Штатов, является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор о РСМД ещё в 1987 году подписали генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1–5,5 тыс. километров) и меньшей (от 500 до 1 тыс. километров) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

Однако теперь обе страны обвиняют друг друга в нарушении договорённостей. США считают нарушением со стороны РФ создание и испытание ракет 9М729. Россия, в свою очередь, нашла сразу три возможных нарушения: то, что Штаты размещают в Европе пусковые установки противоракет, используют ракеты-мишени, похожие на РСМД, а также наращивают производство и применение ударных беспилотников.