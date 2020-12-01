Власти Ростова-на-Дону отказались признать причиной смерти 13 пациентов ковидного госпиталя нехватку кислорода

Администрация Ростова-на-Дону в ответе на запрос журналистки Екатерины Гордон заявила, что смерти 13 пациентов в оборудованной под коронавирусный госпиталь 20-й больнице не были связаны с нехваткой кислорода, сообщила в Instagram сама Гордон.

В документе отмечается, что запрос был направлен в администрацию Ростова-на-Дону. Умершие пациенты в нём деликатно называются пациентами с «неблагоприятным исходом».

«По представленной информации, медицинская помощь пациентам оказана в необходимом объёме. Факты о нарушении системы кислородной передачи, изложенные в объяснениях сотрудников, не отражены в представленной медицинской документации. Согласно объяснениям ответственного дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало», — говорится в ответе.

Также в документе подчёркивается, что 8 из 13 умерших больных были старше 65 лет, а все умершие имели хронические заболевания — у 12 из 13 были болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь лёгких, а у 29-летнего погибшего пациента было выявлено злокачественное новообразование.

Кроме того, указывается, что по факту смерти пациентов следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

12 октября 13 больных коронавирусом скончались в ростовской горбольнице № 20 из-за нехватки медицинского кислорода, о чём сообщил анестезиолог-реаниматолог медицинского учреждения Артур Топоров. Власти назвали это фейком, не дождавшись результатов проверки, а Торопов после разгоревшегося скандала «уволился по собственному желанию».

«Заявление написано по собственному желанию, о причинах увольнения я рассказывал до того, как дал подписку. Так или иначе, всё закончилось предсказуемо. Хотел бы отметить, что сам бы больных не бросил и продолжу заниматься врачебной деятельностью», — говорил он.