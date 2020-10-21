В Ростове-на-Дону 13 пациентов коронавирусного госпиталя умерли из-за проблем в снабжении медицинским кислородом

Несколько пациентов ковидного госпиталя при городской больнице № 20 задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом, со ссылкой на высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону пишет 161.ru.

Два работающих в «красной» зоне сотрудника ГБ № 20 подтвердили, что пациенты, «которые ещё могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. По информации первого источника, пять человек умерли в реанимации, а ещё несколько — в общем отделении госпиталя.

«Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — уточнил собеседник в системе здравоохранения.

Работающий в «красной» зоне врач подтвердил информацию о массовой гибели пациентов, отметив, что «это случилось примерно 11–12 октября». Медработник заявил, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. При этом, по словам одного из врачей, большинство пациентов «в любом случае умерли бы» от осложнений, но как минимум троих можно было спасти.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону изданию сообщили, что 12 октября в госпитале при ГБ № 20 умерли 13 пациентов, причина смерти которых «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы». За предыдущие сутки там скончались 6 больных, а 14 октября — 5. Всего со дня открытия 5 мая и до 14 октября в госпитале при 20-й больнице умерли 274 пациента — на 12 октября пришлась 20-я часть всех смертей.

Опрошенные изданием медики отметили, что люди в ГБ № 20 уже умирали из-за дефицита медицинского кислорода. Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжёлым пациентам. По информации источников редакции, в день инцидента кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя.

«Многие без кислорода могут, если их перевернуть на живот и подождать, пока снова будет кислород. А если не прикручивать [подачу кислорода стабильным пациентам], в реанимации не хватает. А если в реанимации не хватает кислорода, то увозят в морг. Но чаще всего умирают сами от осложнений при ковиде», — отметил в комментарии врач из «красной» зоны.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком саму информацию о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в городской больнице — сообщения о случившемся в ГБ № 20 начали появляться в соцсетях на прошлой неделе. При этом редакция 161.ru спросила чиновника о ситуации в общем, а не о конкретном инциденте в октябре. В горздраве заявили, что информация о случае массовой гибели пациентов «не соответствует действительности».

По данным источников издания, в горбольнице № 20 нет собственной станции по выработке кислорода — газ для ковидного госпиталя доставляют сжатым в баллонах. В сентябре 2020 года больница заключила контракт на 10 млн рублей с компанией «Оксиген», которая обязалась поставить медучреждению 23 тысячи кубометров кислорода.

В комментарии редакции бывший главврач областного перинатального центра Валерий Буштырев назвал такую систему наименее эффективной — лучше производить газ на месте или покупать сжиженный, чтобы всегда был запас.

Портал 161.ru официально попросил прокуратуру и СК проверить случившееся в ГБ № 20.