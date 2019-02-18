Власти Петербурга согласовали марш памяти Бориса Немцова

Администрация Петербурга согласовала марш памяти Бориса Немцова 24 февраля, сообщил в Twitter координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Ранее власти отказали в проведении марша.

«Акция памяти Бориса Немцова пройдёт в Петербурге 24 февраля на площади Ленина. Только что Смольный согласился на предложенные нами условия. Акция согласована», — написал он.

Пивоваров отметил, что организаторы предложили властям три варианта места для проведения марша, мэрия согласовала один из них.

Ранее, 15 февраля, власти Петербурга отказались согласовать марш памяти Немцова по всем предложенным маршрутам. Организаторы планировали обратиться в суд и заявляли, что акция «в любом случае состоится». Акцию также не согласовали в Ярославле, а мэрия Томска отказала в проведении пикета памяти Немцова, сославшись на то, что в это время на предложенном месте будет проходить мероприятие «в поддержку национального курса президента РФ».

Организаторами марша выступают партии «Яблоко», «Парнас», «Партия Перемен», движения «Открытая Россия», «Весна», «Чайный клуб», «Время», «Движение демократического обновления». Ранее акцию согласовали в Москве.