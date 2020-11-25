Власти объяснили, зачем нужна реорганизация свердловских ЗАГСов

Указ о реорганизации ЗАГСов подписал 19 ноября губернатор региона Евгений Куйвашев. Согласно документу, опубликованному на региональном портале правовой информации, к областному управлению ЗАГС присоединятся 64 территориальных отдела, которые действуют в свердловских муниципалитетах, в том числе во всех трёх районах Нижнего Тагила.