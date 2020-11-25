Власти объяснили, зачем нужна реорганизация свердловских ЗАГСов

25.11.2020 16:34
Реорганизацию отделов ЗАГС в городах Свердловской области объяснили необходимостью повышения качества предоставления услуг жителям региона. При этом власти сообщили, что закрывать представительства в муниципалитетах не будут, пишет ИА «Все новости».
«Состоявшееся объединение позволит более эффективно реализовывать полномочия ведомства, устранить дублирование полномочий некоторых подразделений, а также оптимизировать расходование средств на содержание органа власти», — прокомментировала глава областного управления записи актов гражданского состояния Татьяна Акалаева.
Единая структура начнёт работать с середины 2021 года.
- Указ о реорганизации ЗАГСов подписал 19 ноября губернатор региона Евгений Куйвашев. Согласно документу, опубликованному на региональном портале правовой информации, к областному управлению ЗАГС присоединятся 64 территориальных отдела, которые действуют в свердловских муниципалитетах, в том числе во всех трёх районах Нижнего Тагила.